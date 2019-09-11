اتفاقية سعودية بريطانية للتعاون في أنظمة المشبهات لمنظومات الطائرات العمودية

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وقّعت شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع "إل 3 هاريس تكنولوجيز" البريطانية في مجال أنظمة المشبهات لمنظومات الطائرات العمودية داخل المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الأربعاء، أن مراسم التوقيع جرت خلال مشاركة الشركة في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI 2019)، الذي انطلقت فعالياته أمس في أرض المعارض "إكسيل" بالعاصمة البريطانية لندن.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة AEC عبد العزيز الدعيلج أن الاتفاقية مع "إل 3 هاريس تكنولوجيز" تأتي لتعزيز الاعتمادية بمجال أنظمة المشبهات لمنظومات الطائرات العمودية في سياق جهودنا لبناء القدرات العسكرية والدفاعية.

وأضاف الدعيلج أن الاتفاقية ستتيح لشركة الإلكترونيات المتقدمة الاستفادة من خبرة كبار قادة الصناعة لتحقيق الأهداف الطموحة للمملكة، بما في ذلك توطين 50% من الإنفاق العسكري والأمني، وإيجاد فرص عمل جديدة في المملكة وفق رؤية المملكة 2030، من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية إلى السوق السعودية.

وقال الدعيلج: "إن الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة "إل 3 هاريس تكنولوجيز" ملتزمون بالعمل معا لاستكشاف فرص التعاون الجديدة لنعزز إسهامنا في تطوير قطاع الصناعات العسكرية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الدفاعية والعسكرية بالمملكة".

من جهته، بيّن رئيس التدريب العسكري بشركة "إل 3 هاريس تكنولوجيز" ليني جينا، أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز سلامة الطيران والأداء التشغيلي، ورفع الكفاءة التشغيلية.