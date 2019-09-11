الرئاسة الروسية: بوتين ونتنياهو يلتقيان غدا الخميس في سوتشي

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيصل إلى سوتشي في زيارة عمل غدا الخميس لإجراء محادثات روسية إسرائيلية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، "من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة عمل غدا الخميس لروسيا، حيث ستعقد المحادثات الروسية الإسرائيلية في مدينة سوتشي الواقعة على البحر الأسود".

وأضاف بيسكوف أن بوتين سيكون في سوتشي للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي ..ولم يفصح بيسكوف عن تفاصيل الموضوعات والملفات، التي سيبحثها بوتين ونتنياهو، ولكن وسائل إعلام روسية ذكرت أن المباحثات ستركز كالعادة على التنسيق في سوريا والوجود الإيراني في الأراضي السورية والمشكلة الأخيرة مع حزب الله اللبناني، بجانب مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وإسرائيل.