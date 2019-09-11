توصيل الغاز الطبيعي لـ244 ألف عميل بالمنيا



أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعي بالمنيا، أن إجمالي عدد العملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز على مستوى المحافظة وصل إلى 244 ألف و110 عميلاً منزلياً.

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، جهود الشركة المنفذة خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لـ317 عميلا منزليا بقرى (تله، والبرجاية، وبني أحمد)؛ ليصبح إجمالي العدد 117 ألف و169 عميلاً، كما بلغ إجمالي عدد العملاء 17945 عميلاً بمركز أبوقرقاص، و22566 عميلا بمركز سمالوط، و15747 عميلا بمركز مطاي، و40865 عميلا بمركز بني مزار, و23075 عميلاً بمركز مغاغة, و6743 عميلاً بمركز ملوي، بالإضافة إلى التعاقد مع اثنين من العملاء التجاريين بمركز المنيا.

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الشبكات الأرضية بالحي الثاني والحي الثالث بمدينة المنيا الجديدة بنسبة 95%، وجار حالياً تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية والتركيبات والتحويلات بمركز مغاغة ومطاي وملوي، وعدد من القطاعات بمدينة سمالوط، وجار تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية والتحويلات بقرية البرجاية بمدينة المنيا.

وأردف أنه فيما يخص مركز مطاى، تم البدء في تنفيذ التوصيلات لعمارات الإسكان الاجتماعي، وجار تنفيذ أعمال الشبكات والتركيبات بمنطقة تقسيم الأبراج وعزبة طلعت حرب.