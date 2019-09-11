روسيا: عقد مؤتمر بموسكو حول سُبُل حماية الصحفيين قبل نهاية العام

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الخارجية الروسية بالشراكة مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ستعقد مؤتمراً في موسكو قبل نهاية العام يكرس لسبل حماية الصحفيين.

وأضافت زاخاروفا، على هامش المنتدى الدولي لوسائل الإعلام الناطقة باللغة الروسية، اليوم الأربعاء: "لقد تم الاتفاق حول هذا الأمر مع ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أرليم ديزير بشأن حرية وسائل الإعلام"، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر سيُكرس أيضًا لجميع المسائل المتعلقة بمجال المعلومات باللغة الروسية.

وتابعت أن موعد عقد المؤتمر في طور التنسيق حاليا، مؤكدة أن مشكلة حماية الصحفيين والقائمين على وسائل الإعلام تأتي في الصدارة.

يذكر أن ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشئون حرية الإعلام أرليم ديزير كان قد قال في وقت سابق إن الاعتداءات على الصحفيين كثيرا ما تمر دون عقاب، مشيرا إلى أن عدداً كبيراً من الصحفيين حرموا من حريتهم ويقبعون في السجون.