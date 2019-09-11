وفدان سياحيان من ألمانيا والنمسا يزوران المعالم الأثرية بالمنيا

قال محافظ المنيا قاسم حسين إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت وفدين سياحيين من ألمانيا والنمسا، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا، والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأوضح المحافظ - في تصريح اليوم الأربعاء - أن المنيا (عروس الصعيد) تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية، كما تنعم بالأمن والاستقرار بفضل تكاتف جميع الجهات الأمنية والتنفيذية لإرساء الأمن والأمان في البلاد.

ووجه مدير إدارة السياحة بالمنيا بتوفير كل سبل الراحة والأمان للزائرين، وتقديم كافة التيسيرات لهم أثناء إقامتهم بالمحافظة، لترك أثر جيد في نفوسهم.

من جانبه، قال مدير إدارة السياحة بالمنيا ثروت الأزهري إن المحافظة تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية المهمة، منها منطقة آثار تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن التي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

كما تضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا التي تقع على بُعد 16 كيلومترًا من مركز بني مزار وتعد منطقة أثرية قديمة حيث عُثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني وتُلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.