جريزمان عن إهداره لركلتي جزاء: الأمر أصبح مملا

علق الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الإسباني على إهداره لركلتي جزاء في مباراتين متتاليتين مع الديوك.

وقال جريزمان في تصريحات نقلها موقع «جول» العالمي، عقب فوز المنتخب الفرنسي على أندورا بنتيجة 3-0، ضمن مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020، عند سؤاله عن إهداره لركلتي جزاء في مباراتين: "نعم الأمر أصبح مملا، لكني كنت في مستوى جيد، علينا أن نواصل العمل".

وكان جريزمان قد أهدر ركلة الجزاء الأولى خلال مباراة فرنسا وألبانيا، والثانية مساء أمس الثلاثاء أمام أندورا.

وعن حصد المنتخب الفرنسي 6 نقاط من مباراتين متتاليتين في التصفيات أضاف: " كان لدينا ميزة اللعب على أرضنا وأمام جماهيرنا خلال المباراتين، وحققنا الفوز في كلاهما وهذا ما سعينا من أجله".

ويحتل المنتخب الفرنسي صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 15 نقطة يأتي خلفه المنتخب التركي بنفس عدد النقاط.