ميركل تدعو إلى قبول تطبيق إجراءات إضافية من أجل حماية المناخ

دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى قبول تطبيق إجراءات إضافية من أجل حماية المناخ.

وقالت ميركل، اليوم الأربعاء، في جلسة نقاش حول الموازنة في البرلمان الألماني (بوندستاج): "إذا مضينا قدما في حماية المناخ، فإن ذلك سيحتاج إلى أموال تُنفق على نحو جيد"، موضحة في المقابل أن تجاهل حماية المناخ سيكبد المزيد من الأموال، وقالت: "عدم فعل شيء ليس خيارا".

وفي إشارة إلى القرارات المنتظرة من مجلس الوزراء المصغر المعني بحماية المناخ في 20 سبتمبر الجاري، أكدت ميركل أن الأمر يدور حول "جهود كبيرة"، تسعى إلى إيجاد طرق مبتكرة في إطار آليات اقتصاد السوق الاجتماعي.

وقالت ميركل إن تسعير انبعاثات الكربون والتحكم في كمياته هما "النهج الصحيح" لإيجاد حلول لخفض الانبعاثات الكربونية، داعية إلى توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، مثل توربينات الرياح.

وذكرت ميركل أنه من أجل كبح جماح "غطرسة" سكان المدن، يتعين أن يكون هناك "تحالف بين المناطق الحضرية والريفية"، بحيث تتشارك المحليات في أرباح مزارع الرياح، التي تنشأ في الغالب في المناطق الريفية.

وأبرزت ميركل وجود فوارق كبيرة في التطوير بين المدن والمناطق الريفية، وقالت: "نحتاج إلى إيجاد إجابات على ذلك"، قائلة إن تحسين الاتصال بالإنترنت والخدمات الطبية خطوة أساسية نحو تحقيق المساواة بين المنطقتين.