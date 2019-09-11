رئيس وزراء اليابان يجري تعديلا وزاريا قبل رفع ضريبة الاستهلاك

أجرى رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، تعديلا وزاريا على حكومته، اليوم الأربعاء، قبل زيادة ضريبة الاستهلاك المثيرة للجدل الشهر المقبل، حيث اقام بعملية استبدال أو تبديل للمناصب لـ 17 من أعضاء الحكومة الـ19.

ويأتي التعديل الوزاري بعد أن فقد الحزب الديمقراطي الليبرالي، بزعامة آبي أغلبيته في مجلس الشيوخ بالبرلمان في الانتخابات التي جرت في يوليو الماضي، على الرغم من فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب "كوميتو" في السباق.

وعين آبي، الذي قال إنه يريد أن ينشئ "مجتمعا تلمع فيه جميع النساء" امرأتين فقط، هما ساناي تاكايشي وسينكو هاشيموتو في الحكومة المكونة من 19 عضوا.

وعين آبي تاكايشي، حليفته المقربة، وزيرة للشؤون الداخلية، بينما تسلمت هاشيموتو، حقيبة "أولمبياد طوكيو 2020".

وحل تارو كونو، الذي كان يتولى منصب وزير الخارجية، محل وزير الدفاع تاكيشي ايوايا، بينما حل محل كونو، توشيميتسو موتيجي، الذي كان يشغل منصب وزير التجارة.

وأعاد آبي تعيين وزير المالية، تارو آسو، الذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، وكبير موظفي الحكومة، يوشيهيدي سوجا.

ومن المقرر أن ترفع حكومة آبي ضريبة الاستهلاك في البلاد إلى 10% من 8 % في الأول من أكتوبر المقبل.