«أوبك» تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 و2020

خفضت منظمة الدول المُصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الأربعاء، توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري والعام المقبل، في ظل ضعف النمو الاقتصادي العالمي وتصاعد وتيرة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، حيث تعد الصين أكبر مستورد للمعدن الأسود على مستوى العالم.

وفي تقريرها الشهري الصادر اليوم، ذكرت "أوبك" أن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 1.02 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام الجاري، أي أقل من توقعاتها السابقة بنحو 80 ألف برميل يوميًا، كما توقعت المنظمة أن يصل الطلب العالمي على النفط في عام 2020 إلى 1.08 مليون برميل يوميًا، بما يقل عن تقديراتها السابقة بحوالي 60 ألف برميل في اليوم.

وعزت المنظمة النفطية هذا التراجع إلى ضعف بيانات نمو الناتج الإجمالي المحلي لاقتصادات عالمية كبرى خلال النصف الأول من العالم حيث تعد تلك الاقتصادات فاعلًا في ميزان العرض والطلب العالمي على النفط، مع انعدام المؤشرات بشأن تلاشي هذا الضعف خلال ما تبقى من العام.

ويسهم ما تضمنه التقرير الشهري لمنظمة "أوبك" في تعزيز التوقعات بشأن استمرار اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين أعضاء المنظمة والمنتجين الآخرين من أجل موازنة الضعف في معدلات الطلب على المعدن الأسود خلال اجتماعهم المرتقب غدًا الخميس بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، للتباحث بشأن سبل دعم الأسعار في ظل التحديات التي تواجه أسواق النفط من اضطرابات الشرق الأوسط والحرب التجارية بين واشنطن وبكين إلى جانب ضعف النمو العالمي.

وكان وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان قد ألمح في تصريحاته الأخيرة إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج إذا ما توافرت الإرادة من قبل جميع المنتجين لتحقيق ذلك.. قائلًا: "نحن لا ندير السوق، إنما نحقق التوازن، والمملكة تعمل على ضمان أن تظل المنطقة مستقرة".