المجلس العسكري في مالي يخطط لاختيار زعيم لرئاسة البلاد في الفترة الانتقالية

يعتزم المجلس العسكري في مالي تعيين شخصية لقيادة إدارة انتقالية لمدة عامين قبل إجراء الانتخابات في البلاد، وفقا لاقتراح يناقشه المجلس العسكري مع جماعات المعارضة والمجتمع المدني، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



وتم تقديم الخطة في اليوم الثاني من المحادثات لصياغة خارطة طريق للانتقال إلى الحكم المدني. ومن المقرر أن تنتهي المفاوضات في العاصمة باماكو غدا السبت.



وقال كليمون ديمبيلي المنتمي لـ "حركة 5 يونيو- تجمع القوى الوطنية" المعارضة عبر الهاتف من باماكو: "اتفقنا على خطة انتقالية. الاتفاق نهائي. لا ننتظر سوى توقيع الأطراف لجعلها رسمية".



ووفقا للاقتراح، يمكن أن يكون الزعيم المؤقت مدنيا أو عسكريا. ويتعين أن يتراوح عمره ما بين 35 و 75 عاما، وأن يمثل "قيما أخلاقية طيبة " وأن يكون "شخصية عامة تحظى بالاحترام".



كما سيعين المجلس العسكري رئيسا للوزراء ونائبا للرئيس. وسيتم اختيار أعضاء المجلس الانتقالي المقترح المؤلف من 51 مقعدا من المجلس العسكري وأحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني والجماعات المسلحة، من بين آخرين.