كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن سعر بيع حسام حسن مهاجم فريق الكرة، حال تلقيه عرضًا للشراء خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تألق اللاعب وقيادته الفريق السكندري للتعادل الإيجابي أمام الزمالك واحرازه هدفين.

وقال عامر في تصريحات إذاعية عبر "الشباب والرياضة": "حسام حسن أفضل مهاجم في مصر، ولكن يلعب في مركزه الأساسي كمهاجم، وهو ما لم يكن يحدث مع حمادة صدقي المدير الفني السابق".

وأضاف: "كنت سأبيع حسام حسن في الإمارات ودفعوا لي مليون ونصف دولار، ولكني طلبت 2 مليون دولار وتم رفض عرضي، وأبلغوني أنهم تعاقدوا مع مهاجم آخر مقابل مليون و200 ألف دولار".

وأكمل رئيس سموحة: "من يريد شراء حسام حسن عليه دفع 2 مليون دولار أي ما يعادل 35 مليون جنيه مصري، واللاعب يساوي أكثر من ذلك".

واختتم: "قمت ببيع المهدي سليمان ورجب بكار وعبد الله بكري لـ بيراميدز بـ 176 مليون جنيه".