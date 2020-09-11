الكرملين: الحوار بين موسكو ولندن مجمد في جميع الاتجاهات

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن الحوار بين موسكو ولندن في جميع الاتجاهات مجمد وأن إمكانية استئنافه ضئيلة رغم الحاجة لذلك.

وقال بيسكوف ـ في تصريح نقلته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية اليوم الجمعة ـ " الآن بعد أن غيرت بريطانيا وضعها القانوني، فيجب إعادة بناء العديد من الأطر القانونية، وحتى الآن لا يسعنا إلا أن نعلن أن الحوار الروسي البريطاني في جميع المجالات تقريبًا مجمد، وهو ما يتعارض بالطبع مع المنطق الذي يملي الحاجة إلى حوار وثيق حتى نتمكن من البدء في بناء أساس قانوني على أساس مشترك، لكن الفرصة ضئيلة حتى الآن رغم الحاجة الملحة".