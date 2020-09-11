الرئيس الموريتاني يعطي إشارة انطلاق عمل وحدة للتدخل السريع للتخفيف من مخاطر الفيضانات

أعطى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم في مدينة باسكنو أقصى الشرق الموريتاني إشارة انطلاق عمل وحدة للتدخل السريع للتخفيف من مخاطر الفيضانات، وذلك على خلفية الاهتمام الحكومي بالفيضانات والسيول التي ضربت بعض المحافظات شرقا والتي شهدت هطول كميات غزيرة من الأمطار.

وقالت الإذاعة الموريتانية إن الوحدة تقوم بشفط المياه عبر مضخة تشفط ٢٣٠ طنا للساعة.

وأعلن الرئيس الغزواني - خلال كلمة بثها التلفزيون الموريتاني - عن إصلاحات في المناطق المنكوبة من خلال ترميم سدود وبناء جسر للمدينة لحمايتها من مخاطر الفيضانات.

وقال ان السلطات ستعمل على انجاز دراسة طبوغرافية لمعرفة الطريقة الأنسب لتوجيه المياه حتى لا تتضرر المدينة، مشيرا إلى أن سكان المقاطعة والمنتخبين أشاروا إلى فكرة الاستفادة من هذه المياه.

وفي مدينة روصو جنوب البلاد، عاين وزير الدفاع الموريتاني حنان ولد سيدي برفقة وفد حكومي الاضرار الناتجة عن الفيضانات التي تركت عائلات بدون مأوى، وأكد الوزير أن السلطات العمومية ستكثف من جهودها من خلال المصالح المختصة على حل المشاكل المطروحة في أسرع وقت ممكن.