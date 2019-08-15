الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء حلب

تمكنت الدفاعات الجوية السورية من التصدي لعدد من الأهداف المعادية في سماء محافظة حلب.



وأشارت قناة " روسيا اليوم" مساء اليوم الخميس، إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل وصولها لأهدافها.