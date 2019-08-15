 الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء حلب - بوابة الشروق
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء حلب

أ ش أ
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 4:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 4:37 ص

تمكنت الدفاعات الجوية السورية من التصدي لعدد من الأهداف المعادية في سماء محافظة حلب.

وأشارت قناة " روسيا اليوم" مساء اليوم الخميس، إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل وصولها لأهدافها.

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