الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء حلب

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تمكنت الدفاعات الجوية السورية من التصدي لعدد من الأهداف المعادية في سماء محافظة حلب. وأشارت قناة " روسيا اليوم" مساء اليوم الخميس، إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل وصولها لأهدافها.