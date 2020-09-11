قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن مصر ليست منبع للتغيرات المناخية لكنها تتأثر بها، منوهًا بأن الوكالة استهدفت عمل قمر صناعي مشترك مع الدول الإفريقية لمراقبة هذه التغيرات.

وأضاف القوصي، أثناء لقاء ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الجمعة، أن القمر أطلق عليه "قمر التنمية الإفريقي" بهدف مراقبة التغيرات المناخية في مصر وإفريقيا بأكملها، نظرًا لتأثيرها على هجرة المواطنين من بلد لأخرى، بسبب نقص الغذاء والمحاصيل.

وذكر أن التغيرات المناخية قد تتسبب في محو بعض المناطق، موضحًا أن القمر لديه القدرة على التنبؤ بهذه التغيرات، ما يساعد المواطنين على اتخاذ احتياطاتهم، وبالتاي حمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها، من خلال كاميرات معينة.

ولفت إلى التواصل مع بعض العلماء المصريين بالخارج عن طريق الإنترنت، الاستفادة منهم في هذا المشروع، مشيرًا إلى أن برنامج الفضاء الوطني يهدف إلى نشر ثقافة الفضاء في المجتمع المصري، ليبدأ من الطفل ذي الخمس سنوات.