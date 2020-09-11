الأسهم الأوروبية تتراجع و«فايننشيال تايمز 100»البريطاني ينتعش بدعم اتفاق تجاري مع اليابان

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، بعد صدور بيانات اقتصادية ومع تطورات جديدة بشأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وانخفض مؤشر "ستوكس يورو 600" 0.21% إلى 366 نقطة، وخسر "كاك" الفرنسي 0.26% إلى 5009 نقاط.. فيما تراجع "داكس" الألماني بنحو 0.45% إلى 13149 نقطة.

وانفرد مؤشر "فايننشيال تايمز 100" البريطاني بالمنطقة الخضراء مرتفعا بنحو 0.19% إلى 6015 نقطة، بدعم من نجاح المملكة المتحدة في التوصل لاتفاق تجاري مع اليابان وهو بمثابة أول صفقة كبيرة لها لمرحلة ما بعد "البريكست".

وأوضحت وزارة التجارة في المملكة المتحدة أنه تم الاتفاق على الصفقة من حيث المبدأ والتي بموجبها ستكون 99% من الصادرات البريطانية إلى اليابان معفاة من الرسوم الجمركية.

وهدد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء قانوني ضد بريطانيا، بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مشروع قانون يعيد النظر في التزامات المملكة المتحدة بشأن "بريكست".

وأظهرت البيانات الاقتصادية نمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا 6.6% في يوليو على أساس شهري لكنه ما يزال أدنى مستويات فبراير - قبل بدء جائحة "كورونا"- بنحو 11.7%.