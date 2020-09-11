 بومبيو في ذكرى 11 سبتمبر: حققنا خطوات كبيرة في سبيل هزيمة الجماعات الإرهابية - بوابة الشروق
الجمعة 11 سبتمبر 2020 7:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بومبيو في ذكرى 11 سبتمبر: حققنا خطوات كبيرة في سبيل هزيمة الجماعات الإرهابية

بومبيو
بومبيو
أ ش أ
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 7:13 م | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 7:13 م

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، بالتزامن مع مراسم إحياء الذكرى الـ 19 لهجمات 11 سبتمبر 2001، إن واشنطن حققت خطوات كبرى في سبيل هزيمة تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى المماثلة "التي تسعى لإلحاق الضرر بنا".

وعبّر وزير الخارجية الأمريكي، في بيان، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، عن احترامه وتقديره لضحايا هذه الهجمات الإرهابية والذين يبلغ عددهم نحو 3 آلاف شخص.

وأضاف بومبيو أن "جهودنا في سبيل حماية أرضنا مستمرة اليوم، ويفخر رجال ونساء وزارة الخارجية الأمريكية بالوقوف جنبا إلى جنبٍ مع شركاء من جميع أنحاء العالم في هذا المسعى".

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة لن تتردد في ملاحقة الإرهابيين بالتزامع مع تحقيق السلام، والأمن، والعدالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك