يستضيف نادى مصر نظيره الاتحاد السكندرى في الثالثة والنصف عصر اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات منخفضة.

ويدخل نادي مصر مباراة اليوم أمام الاتحاد متمسكا بالأمل في البقاء بالدوري، فالفوز في المباريات المقبلة كفيلا بالبقاء في الدوري ، اما أي خسارة في المباريات قد تؤدي الي عودته مرة اخري للقسم الثاني ، خاصة وانه في المركز قبل الاخير برصيد 18 نقطة.

في المقابل يسعي الاتحاد السكندري لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة الثقيلة في الجولة الماضية امام المقاصة 3/1 وهي الهزيمة التي دفعت الادارة لايقاف مستحقات اللاعبين وهدد طلعت يوسف المدير الفني لاعبيه بالاستبعاد من المباريات المقبلة ، ويحتل الفريق المركز الخامس برصيد 35 نقطة .

ويستدرج طلائع الجيش نظيره الجونة في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة ذاتها، حيث يسعي الأول، تحت قيادة عبد الحميد بسيوني ، والذي يقدم مباريات جيدة لاستعادة الانتصارات في مواجهة الجونة ، ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة ، في الوقت الذي يسعي الجونة مواصلة نتائجه الجيدة وتاكيد بقائه في الدوري خاصة وان الفريق يحتل المركز الحادي عسر برصيد28 نقطة.