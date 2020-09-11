الشرطة تعثر على مخزون ضخم من الأسلحة في منزل مسن بألمانيا

أعربت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة عن صدمتها لاكتشاف مخزون كبير من الأسلحة والمتفجرات في منزل سكني بمدينة دورتموند بغرب ألمانيا.



وقالت الشرطة إن القوات الخاصة فتشت الممتلكات على مدى أيام ابتداء من أول أمس الأربعاء.



وقالت متحدثة باسم الشرطة: "فوجئنا بحجم الأشياء التي وجدناها".



ويشتبه في قيام مواطن يبلغ من العمر 68 عاما بتخزين مواد متفجرة في شقته وفي مرآب منزله في غرب المدينة.



وقالت الشرطة إن الرجل تم احتجازه لفترة وجيزة يوم الأربعاء الماضي، لكن أطلق سراحه لاحقا. ويخضع الرجل حاليا للتحقيق للاشتباه في انتهاك قوانين الأسلحة.



وعثر المحققون خلال المداهمات على أسلحة وذخائر ومواد كيماوية مشبوهة ولغم فجره خبراء على نحو آمن في أحد الحقول مساء الأربعاء الماضي. وقالت الشرطة إنه في اليوم التالي تم مصادرة عدة كيلوجرامات من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار لتخزينها بأمان.



ولفت المسن انتباه المحققين الجنائيين بعد أن أعطى سلاحا لرجل آخر.