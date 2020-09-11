طائرات بوينج ماكس تتجه للعودة للطيران بعد اكتمال الاختبارات الأوروبية

أكملت طائرة بوينج الأمريكية ماكس 737 المتوقفة عن التشغيل مجموعة من اختبارات الطيران مع الجهات الرقابية الأوروبية لسلامة الطيران، متخذة خطوة أخرى باتجاه العودة من جديد للتحليق.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، قالت وكالة سلامة الطيران الأوروبية "إياسا" في بيان اليوم الجمعة، إنها ستجري الآن تقييم بيانات الرحلات.



وقامت الوكالة، التي تتخذ من كولون بألمانيا مقرا لها، بتسيير الرحلات من فانكوفر بالقرب من عمليات بوينج بمنطقة سياتل، لتفادي قيود السفر الأمريكية المرتبطة بالحد من تفشي فيروس كورونا.



وذكرت الوكالة أنه "كخطوة تالية في تقييمها لعودة الطائرة للخدمة، تجري (إياسا) تحليلا الآن للبيانات والمعلومات الأخرى التي تم جمعها خلال الرحلات".



كانت الطائرة ماكس قد توقفت عن العمل منذ مارس عام 2019 بعد حادثين، أسفرا عن مقتل 346 شخصا.