قال ضياء الدين بلال، رئيس تحرير جريدة السوداني، إن منسوب النيل شهد انخفاضا مع تراجع درجة خطورة الفيضان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «أخر الأسبوع»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الكارثة التي شهدتها السودان خلال الأيام الماضية هي الأكبر من نوعها، موضحا أن السودان تعرضت لفيضانات في عام 1946 و 1988.

وكشف ضياء الدين بلال، رئيس تحرير جريدة السوداني أن الأزمة التي شهدتها السودان حاليا تسببت في حدوث الضرر لنحو نصف مليون مواطن ووفاة أكثر من 100 شخص، موضحا أن تلك الكارثة عمت 16 ولاية.

وأشار إلى أن الكارثة الكبرى تتمثل في انتشار الأمراض، موضحا أن الأوضاع الاقتصادية في السودان تعتبر خانقة للغاية خاصة مع ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض في العملة السودانية الوطنية.