النواب الليبي: تشكيل سلطة واحدة تنال ثقة الشعب هو الحل ليحصل المواطن على حقوقه

قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إن المجلس يقدر ما يعانيه الشعب من نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وتردي الخدمات، مؤكدا أن الحل هو تشكيل سلطة جديدة واحدة تنال ثقة الشعب ودعم المجتمع الدولي، من أجل حصول المواطن على حقوقه.



وأضاف صالح - في بيان أوردته بوابة "الوسط" الإخبارية الليبية - أنه دعا الحكومة الموقتة والجهات التابعة لها للاجتماع لمعالجة تحقيق المطالب المشروعة للمواطنين ومعرفة أسباب القصور والتقصير والتأخير في توفير احتياجاتهم، و"ستُتخذ الإجراءات اللازمة لوضع الأمور في نصابها الصحيح".



وكلف الجهات الرقابية بالتحقيق الفوري فيما يثار من شبهات فساد، على أن يتم إعلان النتائج في أقرب وقت، وتوضيح المعوقات والمشاكل التي تعترض الحكومة في أداء مهامها، لكي يساعد المواطن السلطة ويتعاون معها عندما يعلم أنها تعمل من أجل المصلحة العامة ويشارك الشعب في جميع مراحل التنمية.



وأضاف أن "التظاهر السلمي حق دستوري، يوصيكم بعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بل المحافظة عليها وحمايتها، قائلا: "أيها الشعب الليبي تعلمون أن بلادنا تمر بمرحلة صعبة وعصيبة وتتعرض لأجندات خارجية وداخلية هدفها استمرار الفوضي في البلاد ونهب خيراتها، كما أن بلادنا تمر بضائقة مالية بسبب سيطرة الميليشيات المسلحة على مصرف ليبيا المركزي وحكومة السراج، ولم يحصل المواطن حتى على أدنى متطلباته اليومية، في بلد يعتبر من أغنى الدول في الثروات، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية وانقسام مؤسسات الدولة، ما أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطن، كما لم تحصل الحكومة الليبية الموقتة برئاسة عبدالله الثني، على شيء من دخل النفط والغاز".