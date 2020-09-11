انفجار ضخم لمستودع ذخيرة في محافظة الزرقاء بالأردن

أفادت قناة " العربية " الإخبارية مساء اليوم الخميس، بوقوع انفجار في مستودع للذخيرة بمنطقة الغباوي التابعة لمحافظة الزرقاء بالأردن.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.