 انفجار ضخم لمستودع ذخيرة في محافظة الزرقاء بالأردن - بوابة الشروق
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انفجار ضخم لمستودع ذخيرة في محافظة الزرقاء بالأردن

انفجار مستودع ذخيرة
انفجار مستودع ذخيرة
أ ش أ
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 4:26 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 4:26 ص

 أفادت قناة " العربية " الإخبارية مساء اليوم الخميس، بوقوع انفجار في مستودع للذخيرة بمنطقة الغباوي التابعة لمحافظة الزرقاء بالأردن.
ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

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