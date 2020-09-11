انفجار ضخم لمستودع ذخيرة في محافظة الزرقاء بالأردن

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أفادت قناة " العربية " الإخبارية مساء اليوم الخميس، بوقوع انفجار في مستودع للذخيرة بمنطقة الغباوي التابعة لمحافظة الزرقاء بالأردن. ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.