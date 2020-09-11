رفض من روسيا والصين وإيران لمزاعم مايكروسوفت بشأن استهداف الانتخابات الأمريكية

رفضت الصين وروسيا وإيران مزاعم شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت بشأن قيام قراصنة إنترنت متواجدين في الدول الثلاث باستهداف حملات انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي من المقرر أن تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن شركة مايكروسوفت والولايات المتحدة تختلقان هذه المزاعم.



وأضاف المتحدث: "فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية ، لقد قلت مرارا إن الانتخابات الأمريكية شأن داخلي وليس لدينا مصلحة أو نية للتدخل".



وفي سياق متصل، أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان مماثل صدر اليوم الجمعة، أنه لا يهم طهران من يفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.



أما روسيا، فقد نقلت وكالة تاس الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن استنتاجات مايكروسوفت لا تتطلب الاهتمام طالما لم يكن هناك دليل.



وجاء إعلان شركة مايكروسوفت الموجود مقرها في مدينة سياتل الأمريكية عن تورط الدول الثلاث في أعمال قرصنة على الانتخابات الأمريكية متفقا مع تقديرات أجهزة المخابرات الأمريكية.



وذكرت مايكروسوفت أن هجمات من الصين استهدفت بدون نجاح حملة المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن ومنظمات تابعة للحملة، إلى جانب استهداف هيئات مثل مراكز الأبحاث التي تركز على السياسة الخارجية.



وأضافت مايكروسوفت أن القراصنة الروس يبدو أنهم مرتبطون بمجموعات نشطت أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة عام 2016. ويستهدف هؤلاء القراصنة مستشارين، يعملون مع كلا المرشحين الديمقراطي بادين والجمهوري الرئيس دونالد ترامب ومراكز الأبحاث الأمريكية وحزب الشعب الأوروبي والأحزاب السياسية في بريطانيا.



وعن القراصنة الإيرانيين قالت الشركة الأمريكية إنهم حاولوا استهدف البيت الأبيض وحملة الرئيس ترامب لكنهم فشلوا.