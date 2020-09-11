Trek Girl حركة نسائية أمريكية تدعم النساء السود صحياً وتشجعهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

تعد الانتخابات الأمريكية واحدة من اكثر الأمور أهمية في حياة المواطن الأمريكي خلال هذه الأيام وحتى 3 نوفمبر القادم الذي تفتح فيه صناديق الاقتراع للمواطنين، ويستعد كل فرد أو فئة في المجتمع الأمريكي بطريقته الخاصة لها، وهكذا النساء من ذوات البشرة السمراء.

Trek Girl هي منظمة مستقلة متخصصة في تحسين صحة النساء السود من خلال ممارسة رياضة المشي، تعمل خلال هذه الفترة على التأكد من مشاركة عدد قياسي من النساء السود في التصويت المقبل، وفق ما ذكرته شبكة "آ بي سي نيوز" الأمريكية.

قالت مورجان ديكسون، أحد مؤسسي المنظمة: "خدمتنا تسير نحو صحة أفضل لأننا نموت بمعدلات أعلى وأسرع من أي فئة أخرى في البلاد، وبسبب أمراض يمكن الوقاية منها، لكن المشي من أجل الشفاء لا يكفي، يجب أن تسعى الأمريكات السود لأكثر من ذلك، يجب أن نسير نحو العدالة علينا أيضًا السير لتغيير الحواجز النظامية التي تثقل كاهلنا، ةعائلاتنا ، وعلى مجتمعاتنا".

أطلقت المنظمة ، التي شاركت ديكسون في تأسيسها قبل 10 سنوات مع صديقتها فانيسا جاريسون، هذا الشهر رابطة العدالة للفتيات السود، وتكرس جهدها لحشد أعضائها الذين يزيد عددهم عن 850 ألفًا للسير إلى صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات القادمة.

تؤكد المنظمة خلال حملتها على أهمية التصويت المبكر بسبب وباء الفيروس التاجي، وتنظم أيضًا الأعضاء للذهاب إلى مكتب البريد المحلي، كما تخطط لوجود متطوعين في صناديق الاقتراع عبر 10 آلاف دائرة في يوم الانتخابات، لدعم فكرة المشاركة من المنبوذين عرقياً على حد رؤيتهم.

تهتم المؤسسة أيضاً مع إقتراب موعد الانتخابات الرئاسية ، ستتم مراقبة إقبال النساء السود في صناديق الاقتراع يوم الانتخابات عن كثب لمعرفة ما إذا كان بإمكانهن تجاوز نسبة إقبالهن فوق المتوسط بالفعل، ففي انتخابات التجديد النصفي لعام 2018 ، أدلت 55٪ من النساء السود البالغات بأصواتهن، وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي.

قالت ديكسون: "هذه انتخابات محورية وتاريخية للجميع في بلدنا وبغض النظر عن المكان الذي تصوت فيه، وكيف تصوت نحتاج إلى التصويت على القضايا التي تزيد من معيشة مجتمعك، نحن نطلب من النساء التصويت على ما يهم حقًا، رعاية صحية، قضايا بيئية، رعاية أطفال ميسورة التكلفة، هذه الأشياء التي تمنعنا من عيش حياتنا بشكل أكثر صحة وإشباع".

تتعرض النساء السود في الولايات المتحدة إلى الموت بسبب الحمل أو الولادة أكثر من النساء من أي عرق آخر، كما يتعرض لمعدلات أعلى من الأمراض الفتاكة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكر، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، لذلك تسعى المنظمة لتوعية النساء بحقوقهم والسعي نحو المطالبة بها والتدخل من خلال القنوات الشرعية كالانتخابات للمساهمة في تحديد مسار بلدهم.

يقول الخبراء إن أسباب النتائج الصحية السيئة للنساء السود تتراوح من عدم الحصول على رعاية صحية جيدة إلى عدم المساواة في الدخل إلى العنصرية في المجال الطبي.، مقارنة بالنساء ذوات البشرة البيضاء، ويواجهن حواجز مالية أكبر للرعاية عندما يحتجن إليها ويقل احتمال حصولهن على رعاية ما قبل الولادة، وفقًا لتقرير نشر عام 2018 من الشركة الوطنية للنساء والعائلات، وهي منظمة غير ربحية تركز على تحسين حياة النساء والأسر.

يستشهد ديكسون وجاريسون بإحصائيات تظهر أن العديد من النساء السود يمارسن القليل من النشاط البدني أو لا يمارسن أي نشاط بدني في أوقات فراغهن، لذلك يصفن المشي بأنه شكل من أشكال الاحتجاج والرعاية الذاتية التي يحتاجنها النساء.

قال ديكسون: "وقت فراغنا، بسبب الظروف الاقتصادية محدود للغاية، لذا نحن نطلب من النساء السود استعادة وقتنا وشفاء أجسادنا خطوة بخطوة من خلال أنشطة مختلفة".

تسير النساء في المنظمة في مجموعات والاستماع إلى قصص أسلافهن أثناء سيرهن والقيام بمعسكرات تدريب مختلفة مثل سلسلة تأملات لمدة 21 يوم تم إعدادها للحكي عن قصص النساء السود اللاتي عملن على تغيير العالم.