الرئيس العراقي: هناك فرصة تاريخية لحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وأقليم كردستان

قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الجمعة، إن هناك فرصة تاريخية لحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وأقليم كردستان ولكل العراقيين.

وأضاف خلال استقباله اليوم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في مدينة السليمانية إن "هذه المشاكل تراكمت على مرّ السنين ولدينا فرصة حقيقية لحلها، ولا شك عندي في أنك تعمل ومع فريقك وبدعم الخيرين لحل هذه المشاكل".

ولفت الرئيس صالح إلى أنه ومن خلال متابعته المتواصلة ودعمه مجريات المباحثات بين المركز والإقليم، أكد الحاجة الماسة إلى تسوية قانونية وعادلة وفق مبدأ أساسي يقوم على ضمان وصول أموال الموازنة الاتحادية وموارد الإقليم إلى مستحقيها، وتأمين الحياة الحرة الكريمة للمواطنين.

وأشاد الدكتور برهم صالح بزيارة السيد الكاظمي إلى الإقليم وقال إن "استمرار الخلافات بين المركز والاقليم ينعكس سلبا على تطلعات المواطنين في ضمان أوضاع اقتصادية مستقرة، مشددا على أن إنهاء الملفات العالقة من شأنه تعزيز مجمل الأوضاع العامة في البلد ويإدفع نحو خطط التنمية والتقدم" .

فيما قال رئيس الحكومة العراقية: "أقدّر حجم التحديات وحجم تاريخ هذه المنطقة التي كانت ملاذاً آمنا لي شخصيا ومجموعة الأصدقاء".

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز التنسيق الأمني وتكثيف الجهد العسكري لمواجهة التحديات الأمنية، والتصدي للإرهاب، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير متطلبات إجراء الانتخابات بما يضمن نزاهتها ويعيد الثقة في العملية الانتخابية، وتطورات الوضع الصحي والإجراءات الوقائية والعلاجية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).