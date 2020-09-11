أعلنت شركة التعدين العملاقة ريو تينتو، استقالة رئيسها التنفيذي واثنين من كبار المديرين التنفيذيين على خلفية قرار الشركة بتدمير مواقع تراث للسكان الأصليين يعود تاريخها إلى 46 ألف عام، وذلك في منطقة بيلبرا بغرب أستراليا.

وقالت الشركة في بيان اليوم الجمعة، إن "الاتفاق المتبادل" الذي تم التوصل إليه بشأن استقالة الرئيس التنفيذي جان سيباستيان جاك "تم تنفيذه ردًا على تدمير ملاجئ جووكان الصخرية في مايو 2020".

وأضاف بيان الشركة أن جاك سيستمر في منصبه حتى اختيار رئيس تنفيذي جديد.

وأوضح بيان الشركة أن الرئيس المسؤول عن منتجات خام الحديد كريس سالزبوري ومدير شؤون الشركة سيمون نيفن، سيغادران منصبيهما نهاية ديسمبر.

وواجهت ريو تينتو ضغوطا على مدار أشهر لإقالة المديريين الثلاثة بعد تدمير الملاجئ الصخرية لإفساح المجال أمام عملية التعدين، وتمثل هذه المواقع التراثية أهمية كبيرة لسكان المنطقة الأصليين.

وقال رئيس مجلس إدارة ريو تينتو، سيمون طومسون، في بيان اليوم الجمعة: "ما حدث في جووكان كان خطأ.. نحن مصرون على استعادة ثقة شعبي البوتو كونتي كوراما والبيني كورا وسكان المنطقة الآخرين".

وأفادت محطة "أيه بي سي" الأسترالية في بيان بأنه لم يصدر تعليق من شعبي بوتو كونتي كوراما والبيني كورا أو شعوب المنطقة الآخرين على نبأ الاستقالات.