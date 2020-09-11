إغلاق كورونا يوجه ضربة لممولى «أنشطة الحشيش» فى أمريكا

كشف تقرير حديث عن أن عدد المؤسسات التمويلية التى تمول أنشطة مرتبطة بنبات الماريجاوانا والحشيش المخدر، انخفض فى يونيو الماضى إلى ٦٩٥ مقابل ٧١٥ مؤسسة فى نفس الوقت من العام الماضى.

وبحسب التقرير الذى أصدرته شبكة FINCEN التابعة لإدارة الخزانة الأمريكية، والمعنية بجمع معلومات عن العمليات المالية وتحليلها بغرض محاربة غسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى، ونشره موقع بانكينج ديف، فإن هذا التراجع يعود إلى قواعد جديدة لتمويل تلك الأنشطة، وأيضا انتشار فيروس كورونا.

وقال التقرير إن الإغلاق الذى نفذته أمريكا بسبب كورونا أثر على أنشطة الأعمال المرتبطة بالماريجوانا، كما أنه أدى إلى خفض عدد موظفى البنوك مما دعم هذا التراجع؛ حيث إن هذا الهبوط بدأ فى ديسمبر الماضى تزامنا مع انتشار الفيروس.

وكانت الشبكة التى دشنتها إدارة الخزانة عام ٢٠١٤ فى عهد رئيس أمريكا السابق باراك أوباما، قد شهدت نموا متواصلا لعدد مؤسسات التمويل التى تخطرها بتمويل أنشطة مرتبطة بالحشيش والنباتات المشابهة، وبلغ عددها فى نوفمبر الماضى ٧٤٧ مؤسسة.

وكانت تلك الزيادة الملحوظة، بسبب مشروع قانون أعلن فى سبتمبر الماضى، يهدف إلى حماية البنوك التى تمول أنشطة لها علاقة بالحشيش مثل الأدوية؛ حيث كانت القواعد الصارمة التى تفرضها الشبكة على هذه الصناعة تجعل البنوك مترددة فى تمويل تلك الأنشطة.

ووافقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى على مشروع قانون يضفى الشرعية على الماريجوانا على المستوى الاتحادى، وإزالته من الجدول 1 من قانون المواد الخاضعة للرقابة.

ويحظى التشريع، الذى تمت الموافقة عليه بمعدل تصويت 24 إلى 10، بفرصة كبيرة للموافقة فى مجلس النواب حيث يسيطر الديمقراطيون على المجلس بـ 234 مقعدا، ولكن من المحتمل أن تواجه معركة أشد فى مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الجمهوريون، حيث يعارض زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل تقنين الماريجوانا.

كما يعارض رئيس لجنة البنوك بمجلس الشيوخ مايك كرابو القانون فى شكله الحالى.

كرابو طالب بأن يتضمن مشروع القانون قضايا على نطاق أوسع ومرتبطة بالحشيش مثل نقص الأبحاث والصحة العامة وايضا قضايا الأمن.

وفى المقابل يرى الديمقراطيون أن إقرار هذا القانون ومنح الأنشطة المرتبطة بتلك النباتات قنوات تمويل بنكية، سيساهم فى التخفيف من حدة انتشار فيروس كورونا.