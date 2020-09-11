توقعات: ألمانيا ستستفيد من نظام التوزيع الجديد لبرنامج التحفيز الاقتصادي الأوروبي

تتوقع المفوضية الأوروبية أن تستفيد ألمانيا من نظام التوزيع الجديد للمخصصات التي تقدر بالمليارات في برنامج التحفيز الاقتصادي الأوروبي لمواجهة أزمة جائحة كورونا.

وبحسب التوقعات التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، ستحصل ألمانيا على نسبة 27ر7% من المنح المقدمة مما يعرف باسم "مرفق البناء والمرونة"، أي ما يعادل نحو 7ر22 مليار يورو من إجمالي 5ر312 مليار يورو.

وكانت ستحصل ألمانيا بموجب خطة التوزيع الأصلية على 95ر6% فقط من المخصصات، أي أقل بنحو نصف مليار يورو.

يُذكر أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وافقوا على حزمة التحفيز الاقتصادي في يوليو الماضي خلال قمة طارئة عقب أربعة أيام من المفاوضات ونزاع واسع النطاق، وإلى جانب مرفق البناء والمرونة، يشمل البرنامج أيضا أموالا إضافية للمنح تصل إلى 5ر77 مليار يورو.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضا منح قروض تصل إلى 360 مليار يورو عبر مرفق البناء والمرونة. ويبلغ إجمالي قيمة برنامج التحفيز الاقتصادي 750 مليار يورو.