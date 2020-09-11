العراق: اعتماد حوار متبادل بين بغداد وأربيل والسعي لإجراء انتخابات ناجحة

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، اعتماد "حوار متبادل" والسعي لإجراء انتخابات "ناجحة".

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الجمعة - "إن رئيس الوزراء التقى رئيس إقليم كردستان، وذلك ضمن زيارة الكاظمي الحالية إلى الإقليم، حيث جرى - خلال اللقاء - بحث مجمل الأوضاع والقضايا التي يشهدها البلد".

وأضاف البيان، أنه جرى طرح الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم، والتأكيد المشترك على أهمية توحيد الصفوف والمواقف في مواجهة التحديات الراهنة، وشهد اللقاء توافقاً مشتركاً وتأكيداً على أهمية اعتماد الحوار المتبادل والدستور كخيمة جامعة لحل كل الملفات، والوصول بها إلى أفضل صورة تخدم الشعب العراقي بجميع مكوناته.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على استمرار التنسيق الأمني ضمن القوات المسلحة العراقية لمنع فلول تنظيم "داعش" الإرهابي من النفاذ بأي صورة، وبما يؤمّن الاستقرار وعودة النازحين الكاملة، وإجراء عملية انتخابية ناجحة تكون المعبّر الحقيقي عن إرادة العراقيين واختياراتهم الديمقراطية.