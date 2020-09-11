مقتل 6 أشخاص في انفجار انتحاري خارج مسجد في الصومال

قتل ستة أشخاص على الأقل في انفجار انتحاري خارج أحد المساجد في مدينة كيسمايو الساحلية بالصومال اليوم الجمعة، حسبما قال مسؤول إقليمي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال عبدالناصر جوليد إن "شخصا انتحاريا كان يرتدي حزاما مليئا بالمتفجرات، استهدف حشدا من المسلمين في مسجد "قادم" في مركز البلدة حيث كان يغادر المصلون المسجد بعد أداء صلاة الجمعة.

وذكر جوليد إن عشرين شخصا أصيبوا في الهجوم، الذي ربما يكون قد استهدف سياسيا إقليميا.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذاعة الأندلس التابعة لها.

وتشن حركة الشباب الإسلامية المتطرفة فى الصومال، التي لها صلات بتنظيم القاعدة، هجمات بشكل منتظم على مسؤولين حكوميين وصحفيين ورجال أعمال بارزين، وكذلك مدنيين في تلك الدولة المضطربة في القرن الأفريقي.