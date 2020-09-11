ثقافة القليوبية تناقش العلاج السلوكي المبكر للطفل التوحدي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة القليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد بيت ثقافة قها محاضرة بعنوان "الخدمات الصحية المقدمة لذوي الإحتياجات الخاصة" ألقتها تراجي إبراهيم من الإدارة الصحية بقها، تحدثت عن الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من مشاكل صحية معينة، ومن أهم المشاكل التى يقابلها الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة هى عدم إكتمال نموهم بشكل سليم سواء كان نمو نفسي أو نمو عقلي، لا يتناسب طرديا مع نموهم الجسدي مما يجعلهم يعيشون مرحلة عمرية عقلية أقل من سنهم الحقيقى، وأكدت على ان هذه الفئة من الأشخاص لديهم مشكلات كثيرة، ولابد من تأهليهم لمساعدتهم على التكيف والتأقلم مع الناس فى المجتمع المحيط بهم، عن طريق دمجهم فى بيئتهم المتواجدين بها ومساعدة أهلهم فى معرفة طرق التعامل معهم، ومن أهم هذه الوسائل التدخل العلاجي المبكر المناسب لكل حالة، وتوفير الخدمات التأهلية والصحية عن طريق إنشاء مراكز خاصة بتعليم وتاهيل ذوي الإحتياجات وتوفير جميع وسائل التاهيل والعلاجات.

أقام قصر ثقافة بنها محاضرة بعنوان "العلاج السلوكي المبكر للطفل التوحدي" حاضرتها أحلام كعيب، حيث تناولت الحديث عن الاضطراب التوحدي، وتشخيص التوحدية، والعلاج من حيث التدخل السلوكي المبكر، فعالية التدخل السلوكي ونماذج لخدمة الأطفال والوالدين، البرامج المعتمدة للتعليم والعلاج فى المنزل وأيضا المعتمدة على المركز ، منهج التعليم وبرامج التدريس، بجانب ذلك أقيم عرض موسيقي لفرقتي الموسيقى العربية والنحاسية تضمن باقة متنوعة من الأغاني، كما استمرت فاعليات التدريب الميداني لطلبة قسم المكتبات والمعلومات، حيث تم استئناف التطبيق العملي على الفهرسة الوصفية.

وفي إطار أنشطة أونلاين، عقد بيت ثقافة شبين القناطر ورشة حكي لكتاب "محمد في كفالة آبي طالب" بصوت مها أحمد، يقدم الكتاب بشكل مبسط للأطفال عن الفترة التي عاشها الرسول (ﷺ) في رعاية عمه آبي طالب، كما أعد نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة كفر شكر، محاضرة حول إنشاء جدول وتنسيق ببرنامج word، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب ببتمدة ومكتبة أجهور الكبرى، ورشة رسم للأطفال ومعرض رسوم أطفال نتاج الورش السابق تنفيذها خلال الفترات السابقة.