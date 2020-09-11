 محافظ الوادى الجديد : 200مواطن تقدموا للتصالح في مخالفات البناء - بوابة الشروق
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محافظ الوادى الجديد : 200مواطن تقدموا للتصالح في مخالفات البناء

عمرو بحر
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 3:41 م | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 3:41 م

أكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، أن إجمالي عدد حالات مخالفة البناء علي مستوي المحافظه تبلغ 227 حالة ،تقدم منهم 220 مواطن للتصالح وقاموا بدفع 25 % جدية رسوم ، وهناك 7 حالات متنوعة منهم 3 حالات قاموا من تلقاء أنفسهم بتنفيذ الإزالة للمباني التي قاموا ببناؤها ولم يتقدموا بالتالي بطلبات تصالح ومنهم حالتين خاصة بجمعية أهلية وأخرى بمركز شباب.
وأضاف الزملوط أنه متبقي حالتين فقط بمركزي الخارجة والداخلة لم يتقدموا حتي الان بطلبات للتصالح ،موضحا ان الوحدات المحلية تم تكليفها بالعمل على فترتين صباحية من 8 صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا ومن الساعة السادسة مساء إلى الساعة التاسعة مساءً لتلقي طلبات المواطنين في مصالحات مخالفات البناء للتيسير عليهم وعدم حدوث أي تكدس.

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