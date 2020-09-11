مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة المئات جراء أعمال شغب في كولومبيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قُتل 11 شخصا على الأقل وأصيب المئات خلال يومين جراء أعمال شغب في العاصمة الكولومبية (بوجوتا).

وقال وزير الدفاع الكولومبي كارلوس هولمز تروخيّو بعد الهجوم على مراكز للشرطة وتدميرها - وفقا لقناة (فرانس 24) - "نواجه عنفا هائلا"، موضحا أنه سيعزز تطبيق القانون في العاصمة التي يزيد عدد سكانها على سبعة ملايين بإرسال مئات الجنود وعناصر من الشرطة العسكرية.

وأوضحت السلطات أن المواجهات أسفرت عن سقوط 109 جرحى مدنيين و194 آخرين في صفوف الأمن.

من جانبه.. وعد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي (يميني) بإجراء تحقيق "من أجل الحصول على يقين مطلق بشأن الحقائق"، رافضا وصم الشرطة أو وصف أفرادها بالقتلة بسبب تصرفات عدد قليل من العناصر.