قال الفنان إسلام إبراهيم، إنه لم يتوقع تلقي اتصال هاتفي من المخرجة كاملة أبو ذكري لإخباره بالمشاركة في مسلسل «بـ100 وش»، متابعًا: «لما لاقيت الاسم على التليفون كنت هتجنن، ومضيت معاها بصرف النظر عن أي حاجة».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «CBC»، مساء أمس الخميس، «بدأت الرحلة مع أستاذة كاملة، وعمري ما استمتعت بشغل كده في حياتي»، مشيرًا إلى أن المخرجة تهتم بكل التفاصيل.

وتابع: «هي عظيمة ولو طلعنا بالشكل المبهر فالفضل الأكبر لأستاذة كاملة»، لافتًا إلى أن العمل خرج بهذا التعاون والمصداقية إلى الناس بفضل المخرجة ونجوم العمل.

وأوضح إبراهيم، أنه تعلم من الفنانة نيللي كريم الهدوء والثقة في النفس، إضافة إلى أن آسر ياسين كان يترك لهم حرية التعبير في المشاهد، قائلًا إن هناك تصالحًا من نيللي كريم وآسر ياسين كنجوم مع أنفسهم.

وعن شخصية حمادة التي قدمها بالمسلسل، لفت إلى أنه قضى فترة في مراكز الإنترنت «السايبر» بالأحياء الشعبية، معلقًا: «شاطرين في التكنولوجيا لكن الإنجليزي بتاعهم ضارب»، وفقًا لتعبيره.

مسلسل «بـ100 وش» عرض في موسم رمضان 2020، وشارك في بطولته آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.