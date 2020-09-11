متمردون يختطفون نائب رئيس باراجواي السابق

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أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، بأن المتمردين اليساريين اختطفوا نائب الرئيس السابق لباراجواي في شمال شرق البلاد.

واختطف مقاتلون من جيش باراجواي الشعبي، أوسكار دينيس، وموظف لديه، قرب منزله فى قرية بيلا فيستا نورت بالقرب من الحدود البرازيلية.

ولم يصدر الخاطفون الذين تركوا كتيبات جيش باراجواي الشعبي في موقع الاختطاف، أي مطالب على الفور.

وخاطبتهم بياتريس دينيس، كريمة دينيس، عبر إذاعة "إيه بي سي"، قائلة: "نحن مستعدون للاستماع ونريدكم أن تتصلوا بنا".

وكان أوسكار دينيس، البالغ من 74 عامًا، نائبًا لرئيس باراجواي من عام 2012 إلى عام 2013، وناشدت بياتريس دينيس الخاطفين الأخذ في الاعتبار حالته الصحية السيئة.

ويعتقد أن اختطاف دينيس جاء ردًا على عملية عسكرية ضد جيش باراجواي الشعبي قتل فيها الجنود فتاتين، 11 عاما، من الارجنتين بالرصاص الأسبوع الماضي.