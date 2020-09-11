عصام الكردي يتولى رئاسة العلمين الجديدة بداية من الثلاثاء المقبل

افتتاح معمل البلازما خلال شهر.. والدراسة هجين حضور وأونلاين





تنتهي مدة رئاسة الدكتور عصام الكردي لجامعة الإسكندرية، الثلاثاء المقبل، ليتولى دورًا آخر في منصب جديد يتولى فيه رئاسة جامعة العلمين الجديدة.

وقال الكردي إن جامعة العلمين الجديدة من الجامعات الأهلية، وتتضم 5 كليات إدارة الأعمال وعلوم الهندسة والحاسب والفنون والنظم والدراسات القانونية والصيدلة.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الشروق" اليوم الخميس، أن الجامعة لها مجلس أمناء والخطة الاستراتيجية تأتي ضمن رؤية الجامعات الأهلية، التي تتجه نحو العالمية بالشراكة مع جامعات عالمية؛ لتخريج طالب بمواصفات عالمية، والتركيز على التخصصات التكنولوجية ووظائف الثورة الصناعية، بالإضافة إلى التخصصات الطبية التي نحتاجها لسد العجو في المجال الطبي.

وأوضح أن مجلس الأمناء هو الإدارة العليا للجامعة، والذي يضع اللوائح والقوانيين التي تحكم آلية العمل داخل الجامعة، متابعا أن الهيكل الإداري يتم اختياره وعرضه على مجلس الأمناء للموافقة من عدمها، طبقا لشروط الكفاءة.

وأشار إلى أن الميزة في الجامعة إنها توجد في مكان استراتيجي وسياحي عالمي وأن ما يحدث الآن في العلمين الجديدة سيقودها إلى حلم العالمية، مشيرًا إلى دور الجامعة في دعم هذا الحلم.

وصرح بأنه تم دعم مستشفى برج العرب بـ200 سرير، إضافة إلى 80 سريرًا بعد زيادة إقبال المرضى على المستشفى، معلنا إنه خلال شهر سيتم افتتاح مركز البلازما أو "أمان بيولوجي" وهو مخصص لأبحاث الفيروسات ومن ضمنها كورونا ، موضحًا أنه سيتم إمدادها بباقة الاتجهيزات للافتتاح مباشرة.

وقال إنه لا زيادة في المصروفات الخاصة بالدراسات العليا وأن كليتا التربية النوعية والطفولة المبكرة ستبدأ 17 أكتوبر فى مجمع أبيس الجديد الذى يسع 90 ألف طالب و جاء لحل التشتت الذى كانت فيه كليات جامعة الإسكندرية من أبي قير شرقا إلى الأنفوشي غربا.

ولفت إلى تطهير المدن الجامعية وتطهيرها مع تخفيف الأعداد وتواجد طبيب لكل عدد من الطلاب بصفة دائمة، منوها إلى تطبيق منهجد التفكير النقدي على كل الكليات حتى يتيح للطلاب طريقة التفكير بمنهجية بمناى عن التلاعب، معلنًا أن الدراسة العام الدراسى المقبل هجين ما بين الحضور و الأونلاين.