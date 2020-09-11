رئيس الأرجنتين يغضب المعارضة بتحويل اعتمادات مالية لمنطقة أخرى

يعتزم رئيس الأرجنتين، البرتو فرنانديز، تحويل اعتمادات مالية من منطقة يحكمها خصم سياسي إلى أخرى يتولى أمرها حليف له، في إشارة جديدة على التوتر السياسي المتنامي بين الرئيس والمعارضة.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، سيقوم الرئيس بتحويل واحد في المئة من مخصصات صندوق المشاركة الاتحادي من مدينة بوينس آيرس التي تسيطر عليها المعارضة إلى نظيرتها الإقليمية، وهي الأكبر من حيث التعداد السكاني في البلاد.

وتصل هذه الاعتمادات إلى حوالي 45 مليار بيزو (حوالي 600 مليون دولار)، على مدار العام الحالي والمقبل.

وسيتم استخدام هذه الأموال لتهدئة ضباط الشرطة الذين نظموا احتجاجًا خارج مقر الرئيس، أمس الأربعاء؛ للمطالبة بزيادة رواتبهم وتوفير معدات عمل ورعاية صحية أفضل.

وقال حاكم مقاطعة بوينس آيرس اكسيل كيسيلوف، وهو زعيم بارز في الائتلاف الحاكم بزعامة فرنانديز، اليوم الخميس إن حكومته سوف تزيد راتب تعيين ضباط الشرطة إلى 44000 بيزو (588 دولار أمريكي) من 38000 حاليا.