علق محمد حليم، المدير الفني لنادي حرس الحدود، على خسارة فريقه أمام المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت بالأمس في بطولة الدوري المصري الممتاز، بنتيجة 3-2.

وقال حليم، في تصريحات إذاعية عبر "الشباب والرياضة": "المباراة كانت سجالا بين الفريقين، كانت هناك فرصتين لأحمد شرويدة ولا في الخيال، ولنا ضربة جزاء لم تُحتسب، ولم يختلف عليها أحد".

وأضاف: "أعتقد أن الفار لم يكن متاحًا في الملعب، الحكم لم يلجأ لتقنية الفيديو في أي لعبة، وعماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب أبلغني أن تقنية الفار لا تعمل".

وتابع: "كان على الحكم أن يبلغنا أن تقنية الفار معطلة، المباراة كانت صعبة جدًا".

وواصل: "ما يحدث للاعبين يعد انتحارًا بسبب ضغط المباريات، فهم يلعبون مباراة كل يومين، ولذلك هم مصابون بإرهاق غير طبيعي، وسنخوض في أقل من أسبوعين 4 مواجهات، هذا شىء مرهق جدًا ولا يوجد تكافؤ للفرص".

واختتم: "أعتقد أن لجنة المسابقات تعاقبنا لأننا وقفنا بجانب المصري عندما قلنا إننا لن نلعب تضامنًا مع النادي المصري".