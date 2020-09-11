 فتح طرق رأس غارب تجاه الشيخ فضل - بوابة الشروق
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فتح طرق رأس غارب تجاه الشيخ فضل

مصطفى أمير
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 3:44 م | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 3:44 م

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن فتح طرق رأس غارب تجاه الشيخ فضل أمام حركة المرور.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.


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