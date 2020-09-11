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أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن فتح طرق رأس غارب تجاه الشيخ فضل أمام حركة المرور.
وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.