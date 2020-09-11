ترامب عن اتفاق البحرين وإسرائيل على إقامة علاقات: يوم تاريخي

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ترامب: اعتقد في نهاية الأمر ستنضم معظم الدول للسلام.. وكذلك الفلسطينيين سيصبح لديهم الرغبة في ذلك

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم بالتاريخي، بعد الإعلان عن توقيع اتفاقية سلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وقال في كلمة له، مساء الجمعة: «الآن نعلن عن مبادرة سلام ثانية خلال شهر»، معبرًا عن أمله في أن تليها مبادرات أخرى.

واعتبر أن الخطوتين الإماراتية والبحرينية لتوقيع السلام مع إسرائيل ستُحمس دولا أخرى، مستطردًا: «أعتقد في نهاية الأمر ستنضم معظم الدول للسلام، وكذلك الفلسطينيين سيصبح لديهم الرغبة في ذلك لأن أصدقائهم معنا».

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، اليوم الجمعة، عن اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على معاهدة سلام بين البلدين.

وقال ترامب عبر حسابه على «تويتر»، مساء الجمعة: «اختراق تاريخي آخر اليوم، تتفق صديقتانا العظيمتان إسرائيل، ومملكة البحرين، على اتفاق سلام».

واختتم: «ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يومًا!».