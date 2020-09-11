عبد الله عبد السلام: روح الفانلة الحمراء وراء إنجازات طائرة الأهلي

قال عبد الله عبد السلام، كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي، إن الفريق تحلى بروح الفانلة الحمراء، ليقتنص بطولة الدوري في الموسم الجاري، على الرغم من كل المعوقات التي واجهها خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الفريق دائمًا يحمل على عاتقه مسئولية كبيرة تجاه جماهيره وإدارة ناديه، وأن اللاعبين تعاهدوا على بذل أقصى ما يمكن من أجل الفوز بكل البطولات في الموسم الجاري.

وأشار إلى أن طموحات الفريق تتجدد دومًا، وهو ما يمنح الجميع الإصرار على القتال من أجل الفوز بكل البطولات، وهو أيضًا أهم ما يميز كل من يرتدي قميص الأهلي.

ووجه قائد الفريق رسالة إلى جماهير النادي معبرًا عن تقديره العميق لمساندتهم الجهاز الفني واللاعبين، وثقتهم الغالية في قدرات الفريق، وهو ما يعد من أهم أسباب التتويج باللقب.

واختتم عبد السلام حديثه بالتأكيد على حرصه على نقل خبراته للعناصر الشابة بالفريق، وهي الرسالة التي تتوارثها الأجيال داخل النادي الأهلي، بعدما استفاد من خبرات حمدي الصافي ومصيلحي وغيرهما من النجوم الكبار، وأن عليه هو الآخر مسئولية نقل خبراته للاعبين الصاعدين.