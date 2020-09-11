قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن كمسري قطار المنصورة كانت لديه اختيارات عدة للتعامل مع المجند، مشيرًا إلى إيقاف رئيس القطار عن عمله إذا ثبت تعاطيه للمخدرات.

وأضاف «الوزير» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، «هناخد حقنا كويس جدًا عشان يكون عبرة لغيره، والعقوبة إذا كانت رادعة فالجريمة شنيعة بحق أحد قوات المسلحة».

وأوضح أن أفراد القوات المسلحة يسهرون 24 ساعة ويقاومون الإرهاب في كل جهات الدولة، متابعًا: «لازم نحترم نفسنا حتى ينظر لنا الناس باحترام وبأدب وأربي ولادي، وكل اللي في السكك الحديد هيتكسف ويساعدني».

وأصدرت وزارة النقل، بياناً إعلامياً بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة-القاهرة يوم 9/9/2020.

وأكدت وزارة النقل، اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار، مشددة على احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.