متحف فرنسى شهير يمنع دخول فتاة بسبب «فتحة صدر» فستانها

تقدم متحف أورسيه فى باريس باعتذار لشابة إثر رفض دخولها الموقع بسبب ارتدائها فستانا مقورا عند الصدر، بعد موجة غضب وانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وعرضت الشابة فى رسالة نشرتها عبر حسابها على تويتر، تفاصيل محاولة طردها من المتحف الباريسى العريق.

وكتبت طالبة الأدب الفرنسى «لدى وصولى إلى مدخل المتحف، بالكاد أخرجت تذكرتى حتى أثار منظر صدرى وفستانى المقور صدمة لدى عاملة مسئولة عن التدقيق بالحجوزات».

وأوضحت أن أحد العاملين فى المتحف طلب منها ارتداء سترة فوق ملابسها للسماح لها بدخول المكان. وأضافت «شعرت بأنى مغلوبة ومرغمة، أخجل من نفسى ولدى انطباع بأن الجميع يراقب صدرى»، وفقا لشبكة يورونيوز.

ورفضت جين فى أول الأمر ارتداء سترة أخرى كانت معها. وقالت: «لم أرد وضع السترة لأنى شعرت أن الجميع ينظرون إلى صدرى. ولم يروا فىَّ إلا صدرا، كل ما أعنيه لهم أننى امرأة حولوها إلى شىء جنسى».

ووضعت جين صورتها وهى تجلس فى مطعم قبل أربع ساعات من التوجه إلى المتحف مع صديقة، مرتدية الفستان المذكور، ووصفت «كيف حملق أحد مسئولى المتحف ثم آخر، فى صدرى، دون أن يذكر أى قاعدة انتهكتها»، وفقا لشبكة بى بى سى البريطانية.

وقد جرى تشارك الرسالة عشرات آلاف المرات، وهى أثارت موجة تنديد لدى مستخدمين كثر للإنترنت.

وعلق المتحف فى حسابه على تويتر بعد ساعات على منشور الشابة. وكتب فى تغريدة «أخذنا علما بالحادثة التى حصلت مع زائرة خلال دخولها إلى متحف أورسيه. نأسف بشدة لذلك ونتقدم باعتذار للشخص المعنى الذى سنتواصل معه».

يعد متحف موسيه دورسيه أحد أبرز المعالم السياحية فى باريس، وهو يضم بعض أشهر اللوحات الفنية العارية التى ترجع إلى القرن الـ19.