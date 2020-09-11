 سفينة إيطالية تنتشل 27 مهاجرا عالقين على سفينة دنماركية منذ أغسطس - بوابة الشروق
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سفينة إيطالية تنتشل 27 مهاجرا عالقين على سفينة دنماركية منذ أغسطس

ارشيفية
ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 11:34 م | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 11:34 م
انتشلت سفينة خيرية إيطالية اليوم الجمعة، نحو 27 مهاجرا عالقين منذ 38 يوما على متن سفينة شحن دنماركية، لكن محنتهم لم تنته بعد، حيث ما زالوا في البحر.

وقالت شركة ميرسك تانكرز للشحن إن المهاجرين ومن بينهم امرأة حامل وقاصر تم "نقلهم إلى السفينة ماري جونيو التي تديرها منظمة ميديترانيا غير الحكومية".

وقال تومي توماسين، كبير المسؤولين الفنيين في شركة ميرسك: "نشعر بالارتياح والامتنان. يمكن للأشخاص الذين تم إنقاذهم الآن الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها ويمكن لطاقمنا مواصلة رحلته بأمان".

وأضاف: "نشعر في نفس الوقت بقلق عميق لأنه لم يتم التوصل لحل للوضع قبل الآن. لقد كان الوضع صعبا للغاية بالنسبة للأشخاص الذين تم إنقاذهم ولطاقمنا".

وذكرت ميرسك إن ناقلة النفط التابعة لها التقطت المهاجرين قبالة تونس في الرابع من أغسطس، في عملية إنقاذ نسقتها السلطات المالطية، التي رفضت استقبال الأفراد الذين تم إنقاذهم بعد ذلك.

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