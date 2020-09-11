 الإمارات ترحب بقرار ‎البحرين مباشرة العلاقات مع ‎إسرائيل: خطوة مهمة لتعزيز الأمن و الإزدهار في المنطقة - بوابة الشروق
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الإمارات ترحب بقرار ‎البحرين مباشرة العلاقات مع ‎إسرائيل: خطوة مهمة لتعزيز الأمن و الإزدهار في المنطقة

الامارات واسرائيل
الامارات واسرائيل
هدى أمين
نشر في: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 9:20 م | آخر تحديث: الجمعة 11 سبتمبر 2020 - 9:20 م
‏‎رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة ترحب بقرار ‎البحرين مباشرة العلاقات مع ‎إسرائيل.

وأكدت، نقلًا عن وكالة أنباء الإمارات «وام»، مساء الجمعة، أن القرار خطوة مهمة لتعزيز الأمن و الإزدهار في المنطقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على معاهدة سلام بين البلدين.

وقال ترامب عبر حسابه على «تويتر»، مساء الجمعة: «اختراق تاريخي آخر اليوم، تتفق صديقتانا العظيمتان إسرائيل، ومملكة البحرين، على اتفاق سلام».

واختتم: «ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يومًا!».

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