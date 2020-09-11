الإمارات ترحب بقرار ‎البحرين مباشرة العلاقات مع ‎إسرائيل: خطوة مهمة لتعزيز الأمن و الإزدهار في المنطقة

‏‎رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة ترحب بقرار ‎البحرين مباشرة العلاقات مع ‎إسرائيل.



وأكدت، نقلًا عن وكالة أنباء الإمارات «وام»، مساء الجمعة، أن القرار خطوة مهمة لتعزيز الأمن و الإزدهار في المنطقة.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على معاهدة سلام بين البلدين.



وقال ترامب عبر حسابه على «تويتر»، مساء الجمعة: «اختراق تاريخي آخر اليوم، تتفق صديقتانا العظيمتان إسرائيل، ومملكة البحرين، على اتفاق سلام».



واختتم: «ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يومًا!».