الإمارات ترحب بقرار ‎البحرين مباشرة العلاقات مع ‎إسرائيل: خطوة مهمة لتعزيز الأمن و الإزدهار في المنطقة

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة ترحب بقرار البحرين مباشرة العلاقات مع إسرائيل.
وأكدت، نقلًا عن وكالة أنباء الإمارات «وام»، مساء الجمعة، أن القرار خطوة مهمة لتعزيز الأمن و الإزدهار في المنطقة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على معاهدة سلام بين البلدين.
وقال ترامب عبر حسابه على «تويتر»، مساء الجمعة: «اختراق تاريخي آخر اليوم، تتفق صديقتانا العظيمتان إسرائيل، ومملكة البحرين، على اتفاق سلام».
واختتم: «ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يومًا!».