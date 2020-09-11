نفى بكري سليم المدير التنفيذي لـ مصر المقاصة، اعتزام مجلس الإدارة بيع النادي الفيومي خلال الفترة المقبلة، بعد الأنباء عن اقتراب مستثمر امراتي من شراءه.

وقال المدير التنفيذي للمقاصة، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "النهار": "النادي ليس للبيع، لأنه نادٍ أهلي، ومن المفترض أن الشركة الراعية (المقاصة سبورت) هي التي تستطيع بيع الأسهم لأي جهة".

وأضاف: "متمسكون ببقاء إيهاب جلال مع مصر المقاصة، ولن نفرط فيه إطلاقًا، وهناك كيمياء بينه وبين الفريق، ونعتبره الابن المفضل للنادي".

واختتم: "إيهاب جلال ارتكب غلطة كبيرة بالرحيل عن المقاصة وتدريب الزمالك، لأنه رحل في توقيت غير مناسب، ولم يأخذ فترة الإعداد كاملة".