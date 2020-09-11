دراسة: انخفاض أعداد مدخني الفيب بين التلاميذ الأمريكيين

أفاد تقرير حكومى أمريكى حديث بتراجع كبير لنسب مدخنى السجائر الإلكترونية بين الطلاب الأمريكيين من المرحلتين الإعدادية والثانوية خلال الأشهر الماضية لـ 3.6 مليون طالب فى العام الحالى مقارنة بـ 5.4 مليون العام الماضى، فى إشارة جيدة نظرا للأضرار المتصاعدة للسجائر الإلكترونية.

وتم عمل عينة الدراسة على 20 ألف تلميذ من الصفين السادس والـ 12 وذلك بين يناير ومارس الماضيين قبل حالة الإغلاق لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ما يعنى أن سبب انخفاض مدخنى الفيب بين التلاميذ غير عائد لإغلاق المدارس، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأشار التقرير الحكومى إلى زيادة انخفاض مدخنى الفيب أكثر فى تلاميذ المرحلة الإعدادية إذ قل عدد المدخنين من 1/10 العام الماضى لـ 1/20 العام الحالى بينما كان الانخفاض فى المرحلة الثانوية من الربع للخمس.

ورصدت الدراسة أيضا شيوع تفضيل السجائر الإلكترونية ذات نكهات النعناع والفاكهة إذ يفضل 83% بين طلاب المرحلة الثانوية تدخينها بينما يفضلها 74% من طلاب المرحلة الإعدادية.

وكشفت الدراسة عن ملامح خطر متوقع وهو تزايد قوى فى تفضيلات السجائر الإلكترونية غير القابلة لإعادة الاستخدام على عكس شيشة الفيب إذ قفز استخدام تلك السجائر بـ 1000% بين طلاب المرحلة الثانوية وقفز 400% بين طلاب المرحلة الإعدادية.

فيما رجح المركز الأمريكى للسيطرة على الأوبئة أن عدول التلاميذ عن تدخين السجائر الإلكترونية كان خوفا من عواقبها الصحية إذ سببت العام الماضى مشاكل فى الرئة لنحو 1700 شخص لتقتل 60 منهم.