«البيئة»تشدد الرقابة على كافة مصادر التلوث لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

تجميع 28 ألف طن قش أرز بـ 5 محافظات بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية

شددت وزارة البيئة على الرقابة على كافة مصادر التلوث لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وذلك بنشرها الفرق التفتيشية التابعة للوزارة فى كافة محافظات منظومة المخلفات الجديدة (الشرقية، الغربية، البحيرة، الدقهلية، القليوبية)، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، والتي تمكنت من التفتيش على ٩٠١ منشأة صناعية حتى الآن، تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، تبيّن توقف عدد ٥٨٦ عن العمل ومخالفة ١٠٨ منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وقد بلغ إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية إلى ما يقرب من ٢٨ ألف طن حتى تاريخه، كما قامت محاور المرور اليومية التى تعمل على مدار الساعة بتحرير عدد ٨ محاضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

كما نفذت وزارة البيئة أيضاً عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء ، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو ٤٥٨٧ سيارة حتى الآن، حيث تبين مطابقة عدد ٣٥٨١ سيارة و مخالفة ١٠٠٦ للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة عدد ٩٥٠ نشاط توعوى للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد إستغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.

وتستمر وزارة البيئة فى متابعة الأوضاع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بالتعاون مع غرف عمليات وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية للاستجابة والتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى أحداث طارئة .