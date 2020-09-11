الوفد: سندفع بكفاءات من مختلف المحافظات في انتخابات «النواب»

أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن بدء الخطوات الفعلية لإجراء انتخابات مجلس النواب وإعلان الجدول الزمني للانتخابات يبدأ العد التنازلي لوجود برلمان جديد بنهاية العام الجاري.

وقال الجندي، في تصريحات لـ "الشروق"، إن الجدول الزمني للانتخابات المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات راعى بشكل كبير الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية من انتشار لأزمة فيروس كورونا المستجد، ولذلك تم تقسيم العملية الانتخابية على مرحلتين.

وأكد الجندي، على استعداد حزب الوفد بشكل كامل للدفع بمرشحين أقوياء على مختلف مقاعد الفردي والقائمة بجميع المحافظات، يمكنهم تحقيق إضافة حقيقية للبرلمان المقبل بما يحقق الصالح العام للدولة.

وأوضح مساعد رئيس الحزب للتخطيط الاستراتيجي، أن حزب الوفد لديه الكثير من الكوادر والكفاءات الشابة التي سيدفع بها خلال الانتخابات المقبلة بمختلف المحافظات وذلك إيمانا من المستشار بهاء أبوشفة، رئيس الحزب، ومختلف قيادات بيت الأمة بأهمية الاعتماد على الشباب من أصحاب الكفاءات ومنحهم الفرصة الكاملة لتولي مناصب قيادية.